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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:17

У меня тоже не дошли деньги из Мони, ни в Глобус, ни в Укргаз
cheetach
 
Повідомлень: 98
З нами з: 10.11.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:20

Re: Банк Глобус

Похоже, проблема на стороне Мони. Из Прокредита сегодня СЭП дошёл нормально
Amid
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 12.06.08
Подякував: 105 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:27

  2XL написав:Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...

утренний поезд из аллы зашёл в 15:10, и из ощада по паре тестовых грн зашли после 18-ти. Из необычного - вход в иб без 2-х факторной авторизации, т.е .без смс. Поддержка говорит, что днём были работы по обновлению софта в иб и на сайте - типа завтра всё будет ок
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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  #<1 ... 510511512513
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