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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:17
У меня тоже не дошли деньги из Мони, ни в Глобус, ни в Укргаз
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:20
Похоже, проблема на стороне Мони. Из Прокредита сегодня СЭП дошёл нормально
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:27
2XL написав:
Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...
утренний поезд из аллы зашёл в 15:10, и из ощада по паре тестовых грн зашли после 18-ти. Из необычного - вход в иб без 2-х факторной авторизации, т.е .без смс. Поддержка говорит, что днём были работы по обновлению софта в иб и на сайте - типа завтра всё будет ок
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