Банк Глобус
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:17
У меня тоже не дошли деньги из Мони, ни в Глобус, ни в Укргаз
cheetach
Повідомлень: 98
З нами з: 10.11.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:20
Похоже, проблема на стороне Мони. Из Прокредита сегодня СЭП дошёл нормально
Amid
Повідомлень: 1104
З нами з: 12.06.08
Подякував: 105 раз.
Подякували: 165 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:27
2XL написав:
Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...
утренний поезд из аллы зашёл в 15:10, и из ощада по паре тестовых грн зашли после 18-ти. Из необычного - вход в иб без 2-х факторной авторизации, т.е .без смс. Поддержка говорит, что днём были работы по обновлению софта в иб и на сайте - типа завтра всё будет ок
Кассандра
Повідомлень: 856
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 117 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:17
vollena71 написав: 2XL написав:
Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...
аналогично
Колцентр говорит, что зашли уже сегодняшним числом, смс после 13 пришла. Похоже, моня задержал таки.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Повідомлень: 2080
З нами з: 18.09.13
Подякував: 425 раз.
Подякували: 400 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:28
А где, теперь, ИБАН брать?
wig
Повідомлень: 4339
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 276 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:37
vollena71 написав: vollena71 написав: 2XL написав:
Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...
аналогично
Колцентр говорит, что зашли уже сегодняшним числом, смс после 13 пришла. Похоже, моня задержал таки.
С Моно вот только пятничный СЭП приехал.
Видать Универсал вчера ИБАН весь день прикручивал.
Не до платежей было. )
Aps
Повідомлень: 2777
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 279 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:10
Aps написав:
С Моно вот только пятничный СЭП приехал.
Видать Универсал вчера ИБАН весь день прикручивал.
Не до платежей было. )
а на алку народ еще бочку катит
котобанда от где настоящие жулики.
mephala
Повідомлень: 5110
З нами з: 07.04.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 650 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:20
Aps написав:
Видать Универсал вчера ИБАН весь день прикручивал.
Не до платежей было. )
третий свайп лепят )
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Повідомлень: 2779
З нами з: 03.12.14
Подякував: 349 раз.
Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:35
Прикрутят тамогочи с котом? )
Aps
Повідомлень: 2777
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 279 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
74239
8890933
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16283
2315915
34752
4293968