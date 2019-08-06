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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:17

У меня тоже не дошли деньги из Мони, ни в Глобус, ни в Укргаз
cheetach
 
Повідомлень: 98
З нами з: 10.11.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:20

Re: Банк Глобус

Похоже, проблема на стороне Мони. Из Прокредита сегодня СЭП дошёл нормально
Amid
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 12.06.08
Подякував: 105 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:27

  2XL написав:Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...

утренний поезд из аллы зашёл в 15:10, и из ощада по паре тестовых грн зашли после 18-ти. Из необычного - вход в иб без 2-х факторной авторизации, т.е .без смс. Поддержка говорит, что днём были работы по обновлению софта в иб и на сайте - типа завтра всё будет ок
Кассандра
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Повідомлень: 856
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:17

  vollena71 написав:
  2XL написав:Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...

аналогично

Колцентр говорит, что зашли уже сегодняшним числом, смс после 13 пришла. Похоже, моня задержал таки.
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vollena71
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Подякував: 425 раз.
Подякували: 400 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:28

А где, теперь, ИБАН брать?
wig
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Подякували: 276 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:37

  vollena71 написав:
  vollena71 написав:
  2XL написав:Утром с мони заСЭПил по шаблону, денег нет...

аналогично

Колцентр говорит, что зашли уже сегодняшним числом, смс после 13 пришла. Похоже, моня задержал таки.


С Моно вот только пятничный СЭП приехал.
Видать Универсал вчера ИБАН весь день прикручивал.
Не до платежей было. )
Aps
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Повідомлень: 2777
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Подякував: 51 раз.
Подякували: 279 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:10

  Aps написав:
С Моно вот только пятничный СЭП приехал.
Видать Универсал вчера ИБАН весь день прикручивал.
Не до платежей было. )

а на алку народ еще бочку катит :roll:
котобанда от где настоящие жулики.
mephala
 
Повідомлень: 5113
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:20

Re: Банк Глобус

  Aps написав:Видать Универсал вчера ИБАН весь день прикручивал.
Не до платежей было. )
третий свайп лепят )
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:35

Re: Банк Глобус

Мизантрóп написав:
  Aps написав:Видать Универсал вчера ИБАН весь день прикручивал.
Не до платежей было. )
третий свайп лепят )
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


Прикрутят тамогочи с котом? )
Aps
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Повідомлень: 2777
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:27

  mephala написав:котобанда от где настоящие жулики.

Зображення

Дубілета самі дофантазуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3399
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Подякував: 177 раз.
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