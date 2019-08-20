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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:45
vollena71 написав: Stringer написав:
а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
И меня не спросили
тоже именную прислали
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:46
Второй день не приходят смс о зачислении.На расходные норм.Ответ горячки вобще убил,типа,ну как есть,ничем не можем помочь...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:56
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Вчера вместо Вайбера стали слать СМС почему-то...
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