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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 511512513514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:45

  vollena71 написав:
  Stringer написав:а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?

почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)

И меня не спросили :-( тоже именную прислали
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:46

Re: Банк Глобус

Второй день не приходят смс о зачислении.На расходные норм.Ответ горячки вобще убил,типа,ну как есть,ничем не можем помочь...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:56

_Slava_
Вчера вместо Вайбера стали слать СМС почему-то...
Vorlon
 
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