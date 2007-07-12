И меня не спросили тоже именную прислали
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:45
И меня не спросили тоже именную прислали
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:46
Re: Банк Глобус
Второй день не приходят смс о зачислении.На расходные норм.Ответ горячки вобще убил,типа,ну как есть,ничем не можем помочь...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:47
Как-то у них криво работает в инете пополнение депо валютного с тек счета.
Если коротко, то с 1-го раза не переводит деньгу. А во 2-й раз ведет себя, как будто уже все пополнено, денег на тек не хватает, а они светятся. Между попытками - были и дни и часы. Кинул письмо на поддеожку - как в черную дыру.
У меня договор этого года нового типа - пополнение без ограничений. Думаю в отделение идти, пополнять через старого доброго менеджера...
|