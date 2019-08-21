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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:45
vollena71 написав: Stringer написав:
а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
И меня не спросили
тоже именную прислали
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Stringer
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:46
Второй день не приходят смс о зачислении.На расходные норм.Ответ горячки вобще убил,типа,ну как есть,ничем не можем помочь...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:56
_Slava_
Вчера вместо Вайбера стали слать СМС почему-то...
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Vorlon
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Додано: Сер 21 сер, 2019 20:47
Как-то у них криво работает в инете пополнение депо валютного с тек счета.
Если коротко, то с 1-го раза не переводит деньгу. А во 2-й раз ведет себя, как будто уже все пополнено, денег на тек не хватает, а они светятся. Между попытками - были и дни и часы. Кинул письмо на поддеожку - как в черную дыру.
У меня договор этого года нового типа - пополнение без ограничений. Думаю в отделение идти, пополнять через старого доброго менеджера...
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cheburek3
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:44
_Slava_ написав:
Второй день не приходят смс о зачислении.На расходные норм.Ответ горячки вобще убил,типа,ну как есть,ничем не можем помочь...
да подтверждаю.
приход по-тихому.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:47
IMPRINTER
Сегодня получил в Вайбер о зачислении.
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Vorlon
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:50
Vorlon написав:IMPRINTER
Сегодня получил в Вайбер о зачислении.
Тут более интересн вопрос - за смс информирование снимаются деньги, но услуга как-то не оказывается. Может потребовать вернуть деньги, что быстрее пофиксили?
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curiousobro
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