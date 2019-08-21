Додано: Вів 20 сер, 2019 17:46

Второй день не приходят смс о зачислении.На расходные норм.Ответ горячки вобще убил,типа,ну как есть,ничем не можем помочь...

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