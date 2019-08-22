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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:09
Re: Банк Глобус
а шарик на IBAN перешел уже или нет?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:26
А шо вам это так важно?)
Думанте убирут транзитник? Щас.
Будет транзитный ебан в поле счет и ебан личный в назначении.
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