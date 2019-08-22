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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:09

Re: Банк Глобус

а шарик на IBAN перешел уже или нет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:26

  mephala написав:а шарик на IBAN перешел уже или нет?


А шо вам это так важно?)
Думанте убирут транзитник? Щас.
Будет транзитный ебан в поле счет и ебан личный в назначении.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:41

Сегодня пополнял в кассе по номеру счета.
Бросают на транзитный ибан, а в назначении пишут "пополнение карткового рахунку 2620"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:46

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:а шарик на IBAN перешел уже или нет?


А шо вам это так важно?)
Думанте убирут транзитник? Щас.
Будет транзитный ебан в поле счет и ебан личный в назначении.

я у шарика вроде на прямые реквизиты отправляю...
хотя да. платеж уходит на котел а свой счет я указываю в назначении платежа.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:30

Re: Банк Глобус

Смс на вхід в інтернет банкінг приходять вже декілька разів заходжу через мобільний додаток код не приходить заходжу через веб версію так само код не приходить.
rosstikf
 
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