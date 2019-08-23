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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:09
Re: Банк Глобус
а шарик на IBAN перешел уже или нет?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:26
А шо вам это так важно?)
Думанте убирут транзитник? Щас.
Будет транзитный ебан в поле счет и ебан личный в назначении.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:41
Сегодня пополнял в кассе по номеру счета.
Бросают на транзитный ибан, а в назначении пишут "пополнение карткового рахунку 2620"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:46
я у шарика вроде на прямые реквизиты отправляю...
хотя да. платеж уходит на котел а свой счет я указываю в назначении платежа.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:23
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:38
Надеяться на последний поезд из Аллы, тем более в пятницу - себя не любить.
Он и пн-чт ходит через пень-колоду, а тем более - перед длинвыхами
Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:43
ну тем не менее в 90% случаев он доходит
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:09
Re: Банк Глобус
Зранку десь в 10 годині відправив сеп в глобус банк, до сих пір гроші не дійшли. Замовив квитанцію від моно там пише ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ2019-08-23. Цікаво хто виний моно чи глобус, раніше приходило після 15 години. І вже чекати гроші до вівторка жесть.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:15
Re: Банк Глобус
Теж саме
Размер имеет значение.
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