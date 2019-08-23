Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:41

Сегодня пополнял в кассе по номеру счета.

Бросают на транзитный ибан, а в назначении пишут "пополнение карткового рахунку 2620"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин