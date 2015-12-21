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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:17
Vorlon написав:
Альфой в 14 часов отправил - через два часа были на месте.
Вывод?
Нуна бить загонщиков верблюдофф
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:10
rosstikf написав:
Зранку десь в 10 годині відправив сеп в глобус банк, до сих пір гроші не дійшли. Замовив квитанцію від моно там пише ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ2019-08-23. Цікаво хто виний моно чи глобус, раніше приходило після 15 години. І вже чекати гроші до вівторка жесть.
20 хв переписки з сапортом моно і гроші зарахувались (повідомили що СЕП вони виконують до 3 роб днів
, що таке сквитовка не знають і т.д.)
Помітив, що моно тягне кота за хвіст коли суми 10-15к, а 500-600 грн завжди вчасно
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Додано: Суб 24 сер, 2019 07:12
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Надеяться на последний поезд из Аллы, тем более в пятницу - себя не любить.
Он и пн-чт ходит через пень-колоду, а тем более - перед длинвыхами
ну тем не менее в 90% случаев он доходит
Как по мне: 90% - это очень плохой показатель.
Поэтому стараюсь отправлять свои поезда до ухода утреннего поезда из Аллы.
Причём - не из Аллы )
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Додано: Суб 24 сер, 2019 21:06
mustbe
ну у меня до недавноего времени был 100% показатель )
по итогу вечерний поезд доходил
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