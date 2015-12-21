Нуна бить загонщиков верблюдофф
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:17
Нуна бить загонщиков верблюдофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:10
20 хв переписки з сапортом моно і гроші зарахувались (повідомили що СЕП вони виконують до 3 роб днів , що таке сквитовка не знають і т.д.)
Помітив, що моно тягне кота за хвіст коли суми 10-15к, а 500-600 грн завжди вчасно
Додано: Суб 24 сер, 2019 07:12
Как по мне: 90% - это очень плохой показатель.
Поэтому стараюсь отправлять свои поезда до ухода утреннего поезда из Аллы.
Причём - не из Аллы )
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:06
mustbe
ну у меня до недавноего времени был 100% показатель )
по итогу вечерний поезд доходил
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Додано: Нед 25 сер, 2019 08:12
IMPRINTER да, обычно доходил, но не в этот четверг и не в эту пятницу
Додано: Пон 26 сер, 2019 17:19
Уважаемые Знатоки! Если не сложно, пожалуйста сообщите в личку: как с Видсоточки быстро вывести 50K без потерь?
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