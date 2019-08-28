ol_zy
Держите нас в курсе
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:31
Сэп из коня, отправленный в 10:15 в 11:15 уже зачислен.
Аллой от 10:00 и не пахнет, Алла как всегда отправляет, когда хочет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:33
Re: Банк Глобус
Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение? Деньги со старой надо забрать до окончания срока? или банк перебросит на новую?
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:42
Деньги находятся на счете. При перевыпуске карты счет не меняется.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:52
банк сам перевыпускает новую, причем заранее. Если что-то пошло не так, то, конечно же, надо обращаться в отделение.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
|