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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:23

ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:31

Сэп из коня, отправленный в 10:15 в 11:15 уже зачислен.
Аллой от 10:00 и не пахнет, Алла как всегда отправляет, когда хочет.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:33

Re: Банк Глобус

Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение? Деньги со старой надо забрать до окончания срока? или банк перебросит на новую?
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:42

  keep написав:Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение? Деньги со старой надо забрать до окончания срока? или банк перебросит на новую?


Деньги находятся на счете. При перевыпуске карты счет не меняется.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:52

  keep написав:Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение?

банк сам перевыпускает новую, причем заранее. Если что-то пошло не так, то, конечно же, надо обращаться в отделение.
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vollena71
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