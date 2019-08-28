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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:23
ol_zy
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:31
Сэп из коня, отправленный в 10:15 в 11:15 уже зачислен.
Аллой от 10:00 и не пахнет, Алла как всегда отправляет, когда хочет.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:33
Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение? Деньги со старой надо забрать до окончания срока? или банк перебросит на новую?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:42
keep написав:
Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение? Деньги со старой надо забрать до окончания срока? или банк перебросит на новую?
Деньги находятся на счете. При перевыпуске карты счет не меняется.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:52
keep написав:
Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение?
банк сам перевыпускает новую
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