Додано: Чет 29 сер, 2019 10:31

Сэп из коня, отправленный в 10:15 в 11:15 уже зачислен.

Аллой от 10:00 и не пахнет, Алла как всегда отправляет, когда хочет.

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