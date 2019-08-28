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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:31
Сэп из коня, отправленный в 10:15 в 11:15 уже зачислен.
Аллой от 10:00 и не пахнет, Алла как всегда отправляет, когда хочет.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:33
Re: Банк Глобус
Друзья, если В+ заканчивается, банк сам перевыпускает новую, или надо обращаться в отделение? Деньги со старой надо забрать до окончания срока? или банк перебросит на новую?
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:42
Деньги находятся на счете. При перевыпуске карты счет не меняется.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:52
банк сам перевыпускает новую, причем заранее. Если что-то пошло не так, то, конечно же, надо обращаться в отделение.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 18:23
Не дойдёт, потому как шарик ещё не пользует ибан, а на прямые реквизиты тем более. Пробовала недели 3 назад - позвонили из отделения, типа - мы платёж к вам на прямые реквизиты возвращаем в банк-отправитель. Суммы тоже были тестовые - 10 грн. Но вы всё равно отпишитесь по результатам - может чё и поменялось уже
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:39
Кассандра
У глобуса будет два ебана. И котловой и личный.
В поле счет писать ебан котла, в назначении - как и раньше ебан личный.
Чего вы решили, что при введении ебана исчезнут котлы? Котлы так же станут ебанами.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:03
Не будет, а есть уже котловой.
Сегодня кинул после 16-00 из Альфы 1,10 грн (чтобы с 1 грн не перепутать)
на
UA363805260000000000026202000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059 Отримувач ПАТ "КБ "Глобус"
Поповнення поточного рахунку №2620... ПІБ
В 19-хх пришла 1,10. А 1грн видимо вернется, но пока еще гуляет где-то в ... Глобусе наверное.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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