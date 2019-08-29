Я понял и именно это и подтвердил, что котлы остались и уже работают на ибане.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:23
Я понял и именно это и подтвердил, что котлы остались и уже работают на ибане.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:50
Re: Банк Глобус
По старым реквизитам отправлял из Аллы в 16 с копейками - ничего не пришло...(
Размер имеет значение.
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:57
Re: Банк Глобус
Я вчера выпихнул из Альфы (28.08.2019 16:32), в вайбер постучались от Шарика в 18:03
Канал нестабилен
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:05
Так нам же обіцяли, що з введенням iban буде достатньо дати його будь-якому іноземцю, щоб він зрозумів, що це таке і зміг переказати кошти, а тут знову починається єбан з призначенням платежу, РНОКПП, ЄДРПО і т.д. Чому вони так зубами у ці котли вчепилися? Уже навіть Прихват здався, а ці й далі за своє.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:42
klug
чушь ) иностранцу надо дать еще много другой инфы )
коды банка и счета-посредника и т.д.
у многих банков и так был ибан как допопция для свифта - например примат, втб и т.д.
ибан уменьшает реквизиты всего на ОДИН реквизит - исчезает поле МФО - все остальные поля как были так и остались .. и фамилия и код и назначение, а в случае свифта - еще и коды, счета в банках/корреспондентов/посредниках.
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