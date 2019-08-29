Додано: Чет 29 сер, 2019 22:42

klug



чушь ) иностранцу надо дать еще много другой инфы )

коды банка и счета-посредника и т.д.

у многих банков и так был ибан как допопция для свифта - например примат, втб и т.д.

ибан уменьшает реквизиты всего на ОДИН реквизит - исчезает поле МФО - все остальные поля как были так и остались .. и фамилия и код и назначение, а в случае свифта - еще и коды, счета в банках/корреспондентов/посредниках.

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