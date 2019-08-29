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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:23

  IMPRINTER написав:ol_zy

Я к тому, что у некоторый стереатип, что с появлением ебана исчезают автоматом котлы.
Появление ебана ничего не меняет в этом плате - просто меняется немного номер счета.

Я понял и именно это и подтвердил, что котлы остались и уже работают на ибане.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:50

Re: Банк Глобус

ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:Кассандра

У глобуса будет два ебана. И котловой и личный.
В поле счет писать ебан котла, в назначении - как и раньше ебан личный.
Чего вы решили, что при введении ебана исчезнут котлы? Котлы так же станут ебанами.

Не будет, а есть уже котловой.
Сегодня кинул после 16-00 из Альфы 1,10 грн (чтобы с 1 грн не перепутать)
на
UA363805260000000000026202000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059 Отримувач ПАТ "КБ "Глобус"
Поповнення поточного рахунку №2620... ПІБ
В 19-хх пришла 1,10. А 1грн видимо вернется, но пока еще гуляет где-то в ... Глобусе наверное.
По старым реквизитам отправлял из Аллы в 16 с копейками - ничего не пришло...(
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:57

Re: Банк Глобус

  2XL написав:По старым реквизитам отправлял из Аллы в 16 с копейками - ничего не пришло...(

Я вчера выпихнул из Альфы (28.08.2019 16:32), в вайбер постучались от Шарика в 18:03
Канал нестабилен :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:05

  IMPRINTER написав:ol_zy

Я к тому, что у некоторый стереатип, что с появлением ебана исчезают автоматом котлы.
Появление ебана ничего не меняет в этом плате - просто меняется немного номер счета.

Так нам же обіцяли, що з введенням iban буде достатньо дати його будь-якому іноземцю, щоб він зрозумів, що це таке і зміг переказати кошти, а тут знову починається єбан з призначенням платежу, РНОКПП, ЄДРПО і т.д. Чому вони так зубами у ці котли вчепилися? Уже навіть Прихват здався, а ці й далі за своє.
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klug

чушь ) иностранцу надо дать еще много другой инфы )
коды банка и счета-посредника и т.д.
у многих банков и так был ибан как допопция для свифта - например примат, втб и т.д.
ибан уменьшает реквизиты всего на ОДИН реквизит - исчезает поле МФО - все остальные поля как были так и остались .. и фамилия и код и назначение, а в случае свифта - еще и коды, счета в банках/корреспондентов/посредниках.
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