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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:23
IMPRINTER написав:ol_zy
Я к тому, что у некоторый стереатип, что с появлением ебана исчезают автоматом котлы.
Появление ебана ничего не меняет в этом плате - просто меняется немного номер счета.
Я понял и именно это и подтвердил, что котлы остались и уже работают на ибане.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:50
ol_zy написав: IMPRINTER написав:Кассандра
У глобуса будет два ебана. И котловой и личный.
В поле счет писать ебан котла, в назначении - как и раньше ебан личный.
Чего вы решили, что при введении ебана исчезнут котлы? Котлы так же станут ебанами.
Не будет, а есть уже котловой.
Сегодня кинул после 16-00 из Альфы 1,10 грн (чтобы с 1 грн не перепутать)
на
UA363805260000000000026202000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059 Отримувач ПАТ "КБ "Глобус"
Поповнення поточного рахунку №2620... ПІБ
В 19-хх пришла 1,10. А 1грн видимо вернется, но пока еще гуляет где-то в ... Глобусе наверное.
По старым реквизитам отправлял из Аллы в 16 с копейками - ничего не пришло...(
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:57
2XL написав:
По старым реквизитам отправлял из Аллы в 16 с копейками - ничего не пришло...(
Я вчера выпихнул из Альфы (28.08.2019 16:32), в вайбер постучались от Шарика в 18:03
Канал нестабилен
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 22:05
IMPRINTER написав:ol_zy
Я к тому, что у некоторый стереатип, что с появлением ебана исчезают автоматом котлы.
Появление ебана ничего не меняет в этом плате - просто меняется немного номер счета.
Так нам же обіцяли, що з введенням iban буде достатньо дати його будь-якому іноземцю, щоб він зрозумів, що це таке і зміг переказати кошти, а тут знову починається єбан з призначенням платежу, РНОКПП, ЄДРПО і т.д. Чому вони так зубами у ці котли вчепилися? Уже навіть Прихват здався, а ці й далі за своє.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 22:42
klug
чушь ) иностранцу надо дать еще много другой инфы )
коды банка и счета-посредника и т.д.
у многих банков и так был ибан как допопция для свифта - например примат, втб и т.д.
ибан уменьшает реквизиты всего на ОДИН реквизит - исчезает поле МФО - все остальные поля как были так и остались .. и фамилия и код и назначение, а в случае свифта - еще и коды, счета в банках/корреспондентов/посредниках.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 23:23
IMPRINTER написав:Кассандра
У глобуса будет два ебана. И котловой и личный.
В поле счет писать ебан котла, в назначении - как и раньше ебан личный.
Чего вы решили, что при введении ебана исчезнут котлы? Котлы так же станут ебанами.
Маэстро, вы с кем разговариваете? Если со мной, то я не писала, что исчезнут котлы с введением ебан. Я писала, что на прямые реквизиты без котла не доходит. И платёж заворачивают. А если вы отвечали не мне, то почему тогда в вашем ответе мой ник? Смысл диалога ведь теряется
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:16
Кассандра написав: IMPRINTER написав:Кассандра
У глобуса будет два ебана. И котловой и личный.
В поле счет писать ебан котла, в назначении - как и раньше ебан личный.
Чего вы решили, что при введении ебана исчезнут котлы? Котлы так же станут ебанами.
Маэстро, вы с кем разговариваете? Если со мной, то я не писала, что исчезнут котлы с введением ебан. Я писала, что на прямые реквизиты без котла не доходит. И платёж заворачивают. А если вы отвечали не мне, то почему тогда в вашем ответе мой ник? Смысл диалога ведь теряется
Тем не менее и приват и моно принимают на прямой ибан теперь, а глобус еще держится, хотя это как-то глупо проще же по счету сразу разнести, а не котел разгребать... разве что для придержания денег на котле...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:17
2XL написав: ol_zy написав: IMPRINTER написав:Кассандра
У глобуса будет два ебана. И котловой и личный.
В поле счет писать ебан котла, в назначении - как и раньше ебан личный.
Чего вы решили, что при введении ебана исчезнут котлы? Котлы так же станут ебанами.
Не будет, а есть уже котловой.
Сегодня кинул после 16-00 из Альфы 1,10 грн (чтобы с 1 грн не перепутать)
на
UA363805260000000000026202000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059 Отримувач ПАТ "КБ "Глобус"
Поповнення поточного рахунку №2620... ПІБ
В 19-хх пришла 1,10. А 1грн видимо вернется, но пока еще гуляет где-то в ... Глобусе наверное.
По старым реквизитам отправлял из Аллы в 16 с копейками - ничего не пришло...(
Тут, видимо, еще и от суммы зависит
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:23
IMPRINTER написав:klug
чушь ) иностранцу надо дать еще много другой инфы )
коды банка и счета-посредника и т.д.
у многих банков и так был ибан как допопция для свифта - например примат, втб и т.д.
ибан уменьшает реквизиты всего на ОДИН реквизит - исчезает поле МФО - все остальные поля как были так и остались .. и фамилия и код и назначение, а в случае свифта - еще и коды, счета в банках/корреспондентов/посредниках.
Як мінімум НБУ у всіх своїх агітках обіцяє:
· зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк України, що їх обслуговує;
Як мені через котловий IBAN це зробити? Передайте Жлобусу, щоб зробив як люди роблять!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:27
klug написав: IMPRINTER написав:klug
чушь ) иностранцу надо дать еще много другой инфы )
коды банка и счета-посредника и т.д.
у многих банков и так был ибан как допопция для свифта - например примат, втб и т.д.
ибан уменьшает реквизиты всего на ОДИН реквизит - исчезает поле МФО - все остальные поля как были так и остались .. и фамилия и код и назначение, а в случае свифта - еще и коды, счета в банках/корреспондентов/посредниках.
Як мінімум НБУ у всіх своїх агітках обіцяє:
· зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк України, що їх обслуговує;
Як мені через котловий IBAN це зробити? Передайте Жлобусу, щоб зробив як люди роблять!
Видимо теперь нбу должен принять волевое решение о прекращении работы котлов и переходе к исключительно прямым счетам.
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