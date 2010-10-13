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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2019 20:30
proftpd66 написав:
Кто-то распространял инфу что фонд не платит по картам.......
у ФГВФО було багато редакцій
давним давно і ФОП-ів не покривали і ймовірно карти теж
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Додано: Нед 01 вер, 2019 20:33
greenozon
в 2012-2014 году. И в ветке про монобанк постоянно кто-то писал "попадешь в 7-очередь"
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Додано: Нед 01 вер, 2019 21:16
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Додано: Нед 01 вер, 2019 22:58
proftpd66 написав:
Просто, ранее кто-то (точнее ВСЕ и везде) всегда распространяли инфу
что фонд НЕ платит по карта. Даже поддержка банок и пресс службы ВТБ сообщала что по картам фонд не платит. т.е. само руководство банки это заявляло. А сейчас мы решили этот вопрос. УРА! УРА! УРА!
Вообще-то никто и никогда такого не распространял, на моей памяти - вы первый. Вопросы задавались и ответы всегда были однозначны - фонд возвращает по картам и всегда возвращал.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Нед 01 вер, 2019 23:02
greenozon написав: proftpd66 написав:
Кто-то распространял инфу что фонд не платит по картам.......
у ФГВФО було багато редакцій
давним давно і ФОП-ів не покривали і ймовірно карти теж
карты физ лиц всегда покрывались фондом - начиная с укрпрома (моя первая ВА) и до михи - по картам все и всегда возвращалось, другой вопрос по валютным картам и курсам на момент введения, но то из области с курсом не повезло.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Пон 02 вер, 2019 00:04
ol_zy написав:
Вообще-то никто и никогда такого не распространял, на моей памяти - вы первый. Вопросы задавались и ответы всегда были однозначны - фонд возвращает по картам и всегда возвращал.
я нашел за 2010 год на этом форуме это было. Просто сейчас искать лень
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Додано: Пон 02 вер, 2019 00:05
ol_zy
если пошла такая пьянка:
VTB Bank написав:
Уважаемый Vitaly.Kiev,
Депозитная карта Скарбнычка открывается как карточный счет с повышенной процентной ставкой
на остаток средств на счету и она не защищена Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Депозитные программы ВТБ Банка («Целевой», «Целевой накопительный план», «Зручный», «Пенсионный», «Детский», «Классический») обеспечены защитой прав и интересов вкладчиков ФГВФЛ.
IMPRINTER написав:вот позорище ... я в шоке ... на этот вопрос ответ знает любой студент юрист/экономист ... я просто в НЕРЕАЛЬНОМ ШОКЕ ... о чём вообще можно говорить при такой вопиющей некомпетентности ... :?: Vitaly.Kiev написав:
пресс-служба вТБ Банка
Пресс-служба ВТБ Банка написав:
Vitaly.Kiev написав:Зато пресс-служба ВТБ Банка показывает хорошую компетентность в написании "отмазок"...
В случае с неправильным ответом про защищённость денег на картах "Скарбнычка" радует одно - что ВТБ-банк не влияет на этот процесс.
Хотя введение вкладчиков в заблуждение, давая им неправильные ответы, бузусловно должно быть осуждено и наказано.
Уважаемый Vitaly.Kiev,
В случае, если информация окажется недостоверной, это будет зафиксировано и сопровождено соответствующими дисциплинарными мерами
.
- спасибо за обещание!
Все клиенты ВТБ банка надеются на то, что справедливость восторжествует (хотя-бы в вопросе защиты денег на карточке "Скарбнычка").
Так же мы надеемся, что не будет допущен вариант "Наказали невиновных, наградили непричастных".
В продолжение истории с ФГВФЛ - я думаю пресс-служба вТБ Банка
найдёт правильные слова для извинений за ложную информацию
, которую она и руководитель информационно-справочного центра ВТБ Банка
, распространяют на этом Форуме.
А пока почитайте извинения Информационного центра VAB банка за свои неправильные ответы по поводу схожего карточного продукта "Активные сбережения":
"Приносим извинения за разногласие в ответах, которые возникли по причине разночтения данных правил.
Согласно закона Украины Про Фонд гарантирования вкладов физических лиц:
«вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Відповідно до цього Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності
;»
Эта фраза может трактоваться по разному, но согласно определения в инструкции «О банках и банковской деят-ти»: депозитні операції - операції, які здійснюються за депозитними (вкладними) та поточними рахунками фізичних осіб, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування на них коштів; Таким образом, понятие вклада охватывает и текущий счёт физического лица, не связанный с предпринимательской деятельностью
.
Т.к. карточный счет является разновидностью текущего счета – условия ФГВФ действительно распространяются на все виды счетов физических лиц
(депозитные, текущие, карточные
), которые не предназначены для предпринимательской деятельности. Информационый центр ПАО ВиЭйБи Банк
"
Это письмо от 13.10.2010
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