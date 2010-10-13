Пресс-служба ВТБ Банка написав: Vitaly.Kiev написав: Зато п ресс-служба ВТБ Банка показывает хорошую компетентность в написании "отмазок"...



В случае с неправильным ответом про защищённость денег на картах "Скарбнычка" радует одно - что ВТБ-банк не влияет на этот процесс.

Хотя введение вкладчиков в заблуждение, давая им неправильные ответы, бузусловно должно быть осуждено и наказано.



Уважаемый Vitaly.Kiev,



В случае, если информация окажется недостоверной, это будет зафиксировано и сопровождено соответствующими дисциплинарными мерами. Уважаемый Vitaly.Kiev,В случае, если информация окажется недостоверной,

Таким образом, понятие вклада охватывает и текущий счёт физического лица, не связанный с предпринимательской деятельностью

условия ФГВФ действительно распространяются на все виды счетов физических лиц

карточные

- спасибо за обещание!Все клиенты ВТБ банка надеются на то, что справедливость восторжествует (хотя-бы в вопросе защиты денег на карточке "Скарбнычка").Так же мы надеемся, что не будет допущен вариант "Наказали невиновных, наградили непричастных".В продолжение истории с ФГВФЛ - я думаюнайдёт правильные слова для, которую она и, распространяют на этом Форуме.А пока почитайте"Приносим извинения за разногласие в ответах, которые возникли по причине разночтения данных правил.Согласно закона Украины Про Фонд гарантирования вкладов физических лиц:«вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Відповідно до цього Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності;»Эта фраза может трактоваться по разному, но согласно определения в инструкции «О банках и банковской деят-ти»: депозитні операції - операції, які здійснюються за депозитними (вкладними) та поточними рахунками фізичних осіб, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування на них коштів;Т.к. карточный счет является разновидностью текущего счета –(депозитные, текущие,), которые не предназначены для предпринимательской деятельности.Это письмо от 13.10.2010