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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:19

Faceless

я выше привел ссылку на ответ пресс службы ВТБ
viewtopic.php?p=783947#p783947

я получал всегда такой же ответ от 2012 по 2016 год, что по картам выплат нету. И в СМИ писали, тоже, самое.

сейчас вопрос уже решен.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:35

  proftpd66 написав:Faceless

я выше привел ссылку на ответ пресс службы ВТБ
viewtopic.php?p=783947#p783947

я получал всегда такой же ответ от 2012 по 2016 год, что по картам выплат нету. И в СМИ писали, тоже, самое.

сейчас вопрос уже решен.


А при чем тут ответ пресс службы втб.? Это такие де говно эксперты, котрые вам давали советы.
Ответить вам что гарантируется а что нет модет пресс служба Фонда.
Аресс служба банка вам модет сказать тока свое личное мнение.
Это к вопросу что вы написали 'а про справку о том что гоарантиоуется мне выдадут? ". Да банк вам модет выдать эту справку, но она не имеет никвкой юридической силы это просто справка о мнении банка.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:40

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спасибо, этот вопрос уже решен.
proftpd66
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