Faceless
я выше привел ссылку на ответ пресс службы ВТБ
viewtopic.php?p=783947#p783947
я получал всегда такой же ответ от 2012 по 2016 год, что по картам выплат нету. И в СМИ писали, тоже, самое.
сейчас вопрос уже решен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:19
Faceless
я выше привел ссылку на ответ пресс службы ВТБ
viewtopic.php?p=783947#p783947
я получал всегда такой же ответ от 2012 по 2016 год, что по картам выплат нету. И в СМИ писали, тоже, самое.
сейчас вопрос уже решен.
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:35
А при чем тут ответ пресс службы втб.? Это такие де говно эксперты, котрые вам давали советы.
Ответить вам что гарантируется а что нет модет пресс служба Фонда.
Аресс служба банка вам модет сказать тока свое личное мнение.
Это к вопросу что вы написали 'а про справку о том что гоарантиоуется мне выдадут? ". Да банк вам модет выдать эту справку, но она не имеет никвкой юридической силы это просто справка о мнении банка.
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