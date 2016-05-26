С Аллы в 14-00 и Фарсика в 11-00 отправленные - вечером дошли. Моня отправленный в 9-27
и горячка Мони утверждает, что сразу был отправлен - не дошел.
Тоже склоняюсь к тому, что Моня
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Додано: Пон 02 вер, 2019 19:28
С Аллы в 14-00 и Фарсика в 11-00 отправленные - вечером дошли. Моня отправленный в 9-27
и горячка Мони утверждает, что сразу был отправлен - не дошел.
Тоже склоняюсь к тому, что Моня
Додано: Пон 02 вер, 2019 19:42
Тут дело не в шарике, хоть он и парсит вручную Первый поезд из аллы зашёл в шарик в 17:30, в рояль в 16:50, а сэп отправленный от немца в 16:40 зашёл в шарик в 18:30. Как на меня проблема именно у отправляющей стороны - у аллы, моно и иже с ними. И если у аллы это из-за специфики софта, то моня скорее всего целенаправленно придерживает исходящие платежи, причём в прямой зависимости от суммы перевода
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:34
Re: Банк Глобус
Два СЭП. Из мони не дошел, из Аллы не дошел. Отправлял до 9.00
Размер имеет значение.
Додано: Пон 02 вер, 2019 21:13
2XL
если из аллы не дошел то зачислили не вам.
\в глобусе такое бывает
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:28
сегодня после пятничной предпраздничной задержки отправила 700грн для теста - огромная сумма - придерживает любые
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:31
Эх вспомнилось как дельта вдруг стала платежи на следующий день отправлять. Недоумевал тогда очень сильно.
Додано: Пон 02 вер, 2019 21:32
WachtAmRhein
це тіпа тонкий натяк
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:46
Ну Шаромыжник же оч. часто отображает вечерние поступления на сл. утро, до 12:00, но вчерашним числом.
Ждите, не все парсеры из отпусков еще вернулись
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:11
если горох, этот главный свиноненавистник, что то делает значит это для чего то нужно .. вы же сами знаете насколько это одиозная личность, что он творил будучи в примате ... ладно свиней он всегда ненавидел - это понятно - мы на разных сторонах баррикад - но он борясь со свинями и оленям по шапке давал гамузом ... вспомните что было с ДСС когда он посписывал задним числом с людей деньги, обвинив в свинсте и еще тожде рассказал какию-то байку про толкателей верблюдов или кассиров атб ... но тогда эта история получила широкую огласку (про это написали крупные интернет-порталы) ввиду полной вакханалии и безнаказанности и он вынужден был вернуть все в зад. Так что если стал придерживать сэп это не спроста.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:39
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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