RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:28

  KVV написав:Все ж таки це Моно гавнюк - ні в Шарік по старим реквізитам, ні в Фарс по ібану кошти не зайшли

З інших банків СЕПи в Глобус зайшли в когось?

С Аллы в 14-00 и Фарсика в 11-00 отправленные - вечером дошли. Моня отправленный в 9-27
и горячка Мони утверждает, что сразу был отправлен - не дошел.
Тоже склоняюсь к тому, что Моня :mrgreen:
lel
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 10.12.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:42

  KVV написав:Все ж таки це Моно гавнюк - ні в Шарік по старим реквізитам, ні в Фарс по ібану кошти не зайшли

З інших банків СЕПи в Глобус зайшли в когось?

Тут дело не в шарике, хоть он и парсит вручную :? Первый поезд из аллы зашёл в шарик в 17:30, в рояль в 16:50, а сэп отправленный от немца в 16:40 зашёл в шарик в 18:30. Как на меня проблема именно у отправляющей стороны - у аллы, моно и иже с ними. И если у аллы это из-за специфики софта, то моня скорее всего целенаправленно придерживает исходящие платежи, причём в прямой зависимости от суммы перевода
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:34

Re: Банк Глобус

lel написав:
  KVV написав:Все ж таки це Моно гавнюк - ні в Шарік по старим реквізитам, ні в Фарс по ібану кошти не зайшли

З інших банків СЕПи в Глобус зайшли в когось?

С Аллы в 14-00 и Фарсика в 11-00 отправленные - вечером дошли. Моня отправленный в 9-27
и горячка Мони утверждает, что сразу был отправлен - не дошел.
Тоже склоняюсь к тому, что Моня :mrgreen:


Два СЭП. Из мони не дошел, из Аллы не дошел. Отправлял до 9.00
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:13

2XL

если из аллы не дошел то зачислили не вам.
\в глобусе такое бывает
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36364
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5774 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:28

  Кассандра написав:моня скорее всего целенаправленно придерживает исходящие платежи, причём в прямой зависимости от суммы перевода

сегодня после пятничной предпраздничной задержки отправила 700грн для теста - огромная сумма - придерживает любые
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 18.09.13
Подякував: 428 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:31

  vollena71 написав:
  Кассандра написав:моня скорее всего целенаправленно придерживает исходящие платежи, причём в прямой зависимости от суммы перевода

сегодня после пятничной предпраздничной задержки отправила 700грн для теста - огромная сумма - придерживает любые


Эх вспомнилось как дельта вдруг стала платежи на следующий день отправлять. Недоумевал тогда очень сильно.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8703
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:32

WachtAmRhein
це тіпа тонкий натяк :)
:?:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5833
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:46

Ну Шаромыжник же оч. часто отображает вечерние поступления на сл. утро, до 12:00, но вчерашним числом.
Ждите, не все парсеры из отпусков еще вернулись :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29048
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2326 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:11

если горох, этот главный свиноненавистник, что то делает значит это для чего то нужно .. вы же сами знаете насколько это одиозная личность, что он творил будучи в примате ... ладно свиней он всегда ненавидел - это понятно - мы на разных сторонах баррикад - но он борясь со свинями и оленям по шапке давал гамузом ... вспомните что было с ДСС когда он посписывал задним числом с людей деньги, обвинив в свинсте и еще тожде рассказал какию-то байку про толкателей верблюдов или кассиров атб ... но тогда эта история получила широкую огласку (про это написали крупные интернет-порталы) ввиду полной вакханалии и безнаказанности и он вынужден был вернуть все в зад. Так что если стал придерживать сэп это не спроста.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36364
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5774 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:39

  greenozon написав:WachtAmRhein
це тіпа тонкий натяк :)
:?:

У черзі одразу за Прихватом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 18.08.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 528529530531>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7540, 7541, 7542
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
75410 8986267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 00:01
ol_zy
ОТП БАНК 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6122 1397959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 23:43
IMPRINTER
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 34, 35, 36
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
355 40812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 20:43
chipmunk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75411)
03.09.2019 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.