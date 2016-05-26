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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:41

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:ладно свиней он всегда ненавидел - это понятно


:mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:06

  IMPRINTER написав:если горох, этот главный свиноненавистник, что то делает значит это для чего то нужно .. вы же сами знаете насколько это одиозная личность, что он творил будучи в примате ... ладно свиней он всегда ненавидел - это понятно - мы на разных сторонах баррикад - но он борясь со свинями и оленям по шапке давал гамузом ... вспомните что было с ДСС когда он посписывал задним числом с людей деньги, обвинив в свинсте и еще тожде рассказал какию-то байку про толкателей верблюдов или кассиров атб ... но тогда эта история получила широкую огласку (про это написали крупные интернет-порталы) ввиду полной вакханалии и безнаказанности и он вынужден был вернуть все в зад. Так что если стал придерживать сэп это не спроста.

он обещал отдавать клиентам 1,2% от оборота.
когда он выставил статистику то оказалось что он отдает клиентам только 0,4% от оборота.
так что может оказаться что свинью нада ему поискать в себе.
mephala
 
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