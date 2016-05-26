IMPRINTER написав:

если горох, этот главный свиноненавистник, что то делает значит это для чего то нужно .. вы же сами знаете насколько это одиозная личность, что он творил будучи в примате ... ладно свиней он всегда ненавидел - это понятно - мы на разных сторонах баррикад - но он борясь со свинями и оленям по шапке давал гамузом ... вспомните что было с ДСС когда он посписывал задним числом с людей деньги, обвинив в свинсте и еще тожде рассказал какию-то байку про толкателей верблюдов или кассиров атб ... но тогда эта история получила широкую огласку (про это написали крупные интернет-порталы) ввиду полной вакханалии и безнаказанности и он вынужден был вернуть все в зад. Так что если стал придерживать сэп это не спроста.