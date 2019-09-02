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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:11

  clientage написав:Лушый --

І який для Вас лутший? Надіюсь там все кошерно, без коміса?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:14

  KVV написав:
  clientage написав:Лушый --

І який для Вас лутший? Надіюсь там все кошерно, без коміса?

Коко -- лушый. Все без комисс, если вдумчиво читаешь тарифы 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29056
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:36

  clientage написав:Коко -- лушый. Все без комисс, если вдумчиво читаешь тарифы 8)

Коко в наші края ще не завозили нажаль
KVV
 
Повідомлень: 168
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:55

Re: Банк Глобус

Столбится на 900 дней моно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:56

Re: Банк Глобус

Или бздошно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:01

  Investor_K написав:Столбится на 900 дней моно?

а че там переживать за столбик?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:07

  mephala написав:
  Investor_K написав:Столбится на 900 дней моно?

а че там переживать за столбик?


А если он до ляма распухнет?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:12

  Investor_K написав:Столбится на 900 дней моно?

ну 1000 грн прикопать то :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:13

Текущая карточка\счет под депозит платный или нет?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:23

  Investor_K написав:Текущая карточка\счет под депозит платный или нет?

депозитчикам -- депокарта нашару
Ну и Видсоточку закажите, пока 17% на остаток
Но без СМС-абонки в 7грн/мес картсчета в ИБ не отображаются 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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