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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:11
clientage написав:
Лушый --
І який для Вас лутший? Надіюсь там все кошерно, без коміса?
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KVV
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:14
KVV написав: clientage написав:
Лушый --
І який для Вас лутший? Надіюсь там все кошерно, без коміса?
Коко -- лушый. Все без комисс, если вдумчиво читаешь тарифы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:36
clientage написав:
Коко -- лушый. Все без комисс, если вдумчиво читаешь тарифы
Коко в наші края ще не завозили нажаль
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KVV
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:55
Столбится на 900 дней моно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:56
Или бздошно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:01
Investor_K написав:
Столбится на 900 дней моно?
а че там переживать за столбик?
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mephala
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:07
mephala написав: Investor_K написав:
Столбится на 900 дней моно?
а че там переживать за столбик?
А если он до ляма распухнет?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:12
Investor_K написав:
Столбится на 900 дней моно?
ну 1000 грн прикопать то
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:13
Текущая карточка\счет под депозит платный или нет?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:23
Investor_K написав:
Текущая карточка\счет под депозит платный или нет?
депозитчикам -- депокарта нашару
Ну и Видсоточку закажите, пока 17% на остаток
Но без СМС-абонки в 7грн/мес картсчета в ИБ не отображаются
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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