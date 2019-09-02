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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51

clientage

а % від депо на Відсоточку можна одразу?
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51

Re: Банк Глобус

  clientage написав:Ну и Видсоточку закажите, пока 17% на остаток


Это еще что такое?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:56

  Investor_K написав:
  clientage написав:Ну и Видсоточку закажите, пока 17% на остаток


Это еще что такое?

Карта. Выпуск бесплатно. Много чего платно включая 7 грн. абонки за смс без которых не работает интернет банкинг. Есть способы бесплатных пополнений и снятий. Чтите ветку - тут о ней много ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 03 вер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:56

Investor_K

https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html

див внизу сторінки
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:07

  KVV написав:
  Stringer написав:в работе с моней сэпом не пользуюсь

який банк похвалите за сеп?

форвард и прокредит - долетает максимум за час, но и конкорд тоже быстро отправляет
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:16

Укрсиб - СЕП працює як часікі (але коштує (фіксовану) суму), до години часу
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greenozon
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