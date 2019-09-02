clientage
а % від депо на Відсоточку можна одразу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51
clientage
а % від депо на Відсоточку можна одразу?
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51
Re: Банк Глобус
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:56
Карта. Выпуск бесплатно. Много чего платно включая 7 грн. абонки за смс без которых не работает интернет банкинг. Есть способы бесплатных пополнений и снятий. Чтите ветку - тут о ней много
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 03 вер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:56
Investor_K
див внизу сторінки
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:07
форвард и прокредит - долетает максимум за час, но и конкорд тоже быстро отправляет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:16
Укрсиб - СЕП працює як часікі (але коштує (фіксовану) суму), до години часу
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