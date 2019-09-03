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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:49

Re: Банк Глобус

а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:00

  Basilio2020 написав:а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?


честные
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:01

Я там застолбился. Про запас.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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