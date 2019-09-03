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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:49
а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?
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Basilio2020
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:00
Basilio2020 написав:
а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?
честные
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:01
Я там застолбился. Про запас.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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