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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:49
Re: Банк Глобус
а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:00
честные
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Додано: Чет 05 вер, 2019 03:51
Может добавить дубинизма?
viewtopic.php?p=4739613#p4739613
Дубинский говорит что стройки кмб и укрбуда стали. Из-за того что кличкастого уволили .
Он сказал что будет развал 4:00
На сайте кмб везде пропал шарик и укргаз подряд ипотеку неадекватно до 24%
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