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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:49
а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?
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Basilio2020
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:00
Basilio2020 написав:
а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?
честные
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:01
Я там застолбился. Про запас.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 05 вер, 2019 03:51
Может добавить дубинизма?viewtopic.php?p=4739613#p4739613https://youtu.be/7xICNUSt7rk
Дубинский говорит что стройки кмб и укрбуда стали. Из-за того что кличкастого уволили .
Он сказал что будет развал 4:00
На сайте кмб везде пропал шарик и укргаз подряд ипотеку неадекватно до 24%
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proftpd66
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:11
IMPRINTER написав:
Анальный сэп тоже норм и анлим и бесплатно и онлайном
Анальный эта хто?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:16
lubopytnaya написав: IMPRINTER написав:
Анальный сэп тоже норм и анлим и бесплатно и онлайном
Анальный эта хто?
Аваль
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Stringer
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:16
Вероятно, Авалик.
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Кащей
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:38
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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