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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:49

Re: Банк Глобус

а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:00

  Basilio2020 написав:а 17% в Глобусі чесні, на залишок кожен день, чи на мінімальну суму в місяць, як у жмотів?


честные
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:01

Я там застолбился. Про запас.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 03:51

Может добавить дубинизма?

viewtopic.php?p=4739613#p4739613

https://youtu.be/7xICNUSt7rk?t=163

Дубинский говорит что стройки кмб и укрбуда стали. Из-за того что кличкастого уволили .

Он сказал что будет развал 4:00

На сайте кмб везде пропал шарик и укргаз подряд ипотеку неадекватно до 24%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 05 вер, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:11

  IMPRINTER написав:Анальный сэп тоже норм и анлим и бесплатно и онлайном

Анальный эта хто? :D
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:16

  lubopytnaya написав:
  IMPRINTER написав:Анальный сэп тоже норм и анлим и бесплатно и онлайном

Анальный эта хто? :D

Аваль
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:16

Вероятно, Авалик.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:38

  Stringer написав:Аваль
  Кащей написав:Вероятно, Авалик.
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:48

Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:56

  IMPRINTER написав:Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.

Зато утренний поезд сегодня зашёл в шарик уже в 12:30 , я даже удивилась :lol:
Кассандра
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