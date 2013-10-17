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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:33

  IMPRINTER написав:Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.

Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:48

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.

Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)


ну завтра то завтра
думаете на счет зашло но не отсинхронили? но как это понять ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:52

  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.

Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)


ну завтра то завтра
думаете на счет зашло но не отсинхронили? но как это понять ...

так это ж постоянно у Шарика
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:02

clientage

ну я раньше как то не попадал ...
вечерний приходил норм .. то алла падла отправила пи** просто
когда она отправляет вовремя то норм заходит
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:15

  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.

Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)


ну завтра то завтра
думаете на счет зашло но не отсинхронили? но как это понять ...

Часто такое случалось.
СМС приходит в первой половине, а в выписке-вчерашнее число.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:09

guntherhouse777

т.е. сало с сегодняшнего дня будет расти?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:16

  IMPRINTER написав:guntherhouse777

т.е. сало с сегодняшнего дня будет расти?

Ну, сегодня Остап примет, проверит качество, а с завтра - начнет коптить)
А к концу месяца получите отличный кусочек.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:26

Вечерний поезд аллы наконец то добрался в пункт назначения
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:34

  Кассандра написав:Вечерний поезд аллы наконец то добрался в пункт назначения


ага - но сала будет на одну прожилку меньше
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:57

Re: Банк Глобус

Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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