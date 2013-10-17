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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:33
IMPRINTER написав:
Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.
Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:48
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.
Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)
ну завтра то завтра
думаете на счет зашло но не отсинхронили? но как это понять ...
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:52
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.
Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)
ну завтра то завтра
думаете на счет зашло но не отсинхронили? но как это понять ...
так это ж постоянно у Шарика
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:02
clientage
ну я раньше как то не попадал ...
вечерний приходил норм .. то алла падла отправила пи** просто
когда она отправляет вовремя то норм заходит
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:15
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
Снова алла кинула с вечерним поездом, сало будет без прорези.
Может и с мяском.
Завтра после 10.00 Остап точно скажет)
ну завтра то завтра
думаете на счет зашло но не отсинхронили? но как это понять ...
Часто такое случалось.
СМС приходит в первой половине, а в выписке-вчерашнее число.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:09
guntherhouse777
т.е. сало с сегодняшнего дня будет расти?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:16
IMPRINTER написав:guntherhouse777
т.е. сало с сегодняшнего дня будет расти?
Ну, сегодня Остап примет, проверит качество, а с завтра - начнет коптить)
А к концу месяца получите отличный кусочек.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:26
Вечерний поезд аллы наконец то добрался в пункт назначения
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Кассандра
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:34
Кассандра написав:
Вечерний поезд аллы наконец то добрался в пункт назначения
ага - но сала будет на одну прожилку меньше
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:57
Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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