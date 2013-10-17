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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:09
DENVER_S написав:
Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.
то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
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