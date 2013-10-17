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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:09
DENVER_S написав:
Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.
то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19
Украинцы двумя подводами пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
IMPRINTER написав: DENVER_S написав:
Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.
то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:24
ну перед выходными сала надо есть не менеее, чем 150 кг
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Это верно. Но не понятно почему некоторые набирают вес, а другие наоборот худеют.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:48
IMPRINTER написав:
ну перед выходными сала надо есть не менеее, чем 150 кг
Скорее, исходя из планов продолжительности использования бистро в качестве перекуса.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51
Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:02
Фантом написав:
Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
дошли даже дневные.
смс небыло.
зайдите в ИБ и проверьте. все на месте уже )
сало замариновано )
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:12
Сломался ключ для маринада. У всех такое?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:29
IMPRINTER написав: Фантом написав:
Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
дошли даже дневные.
смс небыло.
зайдите в ИБ и проверьте. все на месте уже )
сало замариновано )
Imprinter - в курсе всего!!!
В ИБ не зашёл, но горячка подтвердила поступление.
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lel
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