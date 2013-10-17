то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:09
то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:24
ну перед выходными сала надо есть не менеее, чем 150 кг
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Re: Банк Глобус
Это верно. Но не понятно почему некоторые набирают вес, а другие наоборот худеют.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:48
Скорее, исходя из планов продолжительности использования бистро в качестве перекуса.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51
Re: Банк Глобус
Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:02
дошли даже дневные.
смс небыло.
зайдите в ИБ и проверьте. все на месте уже )
сало замариновано )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:12
Re: Банк Глобус
Сломался ключ для маринада. У всех такое?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:29
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Vorlon, Кочевник, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|