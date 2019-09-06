|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:09
DENVER_S написав:
Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.
то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36432
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 5782 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19
Украинцы двумя подводами пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
IMPRINTER написав: DENVER_S написав:
Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.
то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8409
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 1874 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:24
ну перед выходными сала надо есть не менеее, чем 150 кг
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36432
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 5782 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Это верно. Но не понятно почему некоторые набирают вес, а другие наоборот худеют.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4433
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:48
IMPRINTER написав:
ну перед выходными сала надо есть не менеее, чем 150 кг
Скорее, исходя из планов продолжительности использования бистро в качестве перекуса.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8409
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 1874 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51
Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1777
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:02
Фантом написав:
Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
дошли даже дневные.
смс небыло.
зайдите в ИБ и проверьте. все на месте уже )
сало замариновано )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36432
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 5782 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:12
Сломался ключ для маринада. У всех такое?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4433
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:29
IMPRINTER написав: Фантом написав:
Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
дошли даже дневные.
смс небыло.
зайдите в ИБ и проверьте. все на месте уже )
сало замариновано )
Imprinter - в курсе всего!!!
В ИБ не зашёл, но горячка подтвердила поступление.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2275
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 вер, 2019 20:03
Stringer написав: vollena71 написав: Stringer написав:
а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
И меня не спросили
тоже именную прислали
Вы вроде как расстроены почему-то. Неужели перевыпуск этой именной В+ по сроку - платен или как? По тарифам вроде бы как фри оф чардж
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 890
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16381
|2327721
|
|
|75778
|9009828
|
Суб 07 вер, 2019 20:53
jabba
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6147
|1399492
|
|