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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:09

  DENVER_S написав:Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.


то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19

  IMPRINTER написав:
  DENVER_S написав:Так походу в жлобусе в сортах сала не разбираются. Раз требуют рассказать про технологию производства.


то в вашем колхозе видать обсмальщик строгий оказался

Украинцы двумя подводами пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:24

ну перед выходными сала надо есть не менеее, чем 150 кг
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29

Re: Банк Глобус

Это верно. Но не понятно почему некоторые набирают вес, а другие наоборот худеют.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:48

  IMPRINTER написав:ну перед выходными сала надо есть не менеее, чем 150 кг

Скорее, исходя из планов продолжительности использования бистро в качестве перекуса.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51

Re: Банк Глобус

Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:02

  Фантом написав:Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.


дошли даже дневные.
смс небыло.
зайдите в ИБ и проверьте. все на месте уже )
сало замариновано )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:12

Re: Банк Глобус

Сломался ключ для маринада. У всех такое?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:29

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Сегодня кому-то СЭПы дошли? Утренних Альфовских нет до сих пор. В другие банки ещё в 12 зашли.


дошли даже дневные.
смс небыло.
зайдите в ИБ и проверьте. все на месте уже )
сало замариновано )

Imprinter - в курсе всего!!!
В ИБ не зашёл, но горячка подтвердила поступление. :D
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:03

  Stringer написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?

почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)

И меня не спросили :-( тоже именную прислали

Вы вроде как расстроены почему-то. Неужели перевыпуск этой именной В+ по сроку - платен или как? По тарифам вроде бы как фри оф чардж :roll:
Кассандра
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