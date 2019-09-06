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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:11

Кассандра перевыпускают неименные на именные. бесплатно. на днях получил
la9
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 02.07.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:21

la9 та то я по поводу печального смайлика, думаю - чем так расстроили коллегу стрингера :wink:
Кассандра
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Повідомлень: 890
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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1
  #<1 ... 534535536537
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