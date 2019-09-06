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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 20:11
Кассандра перевыпускают неименные на именные. бесплатно. на днях получил
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la9
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Додано: Суб 07 вер, 2019 20:21
la9
та то я по поводу печального смайлика, думаю - чем так расстроили коллегу стрингера
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Кассандра
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