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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:21

la9 та то я по поводу печального смайлика, думаю - чем так расстроили коллегу стрингера :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:49

Re: Банк Глобус

Stringer написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?

почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)

И меня не спросили :-( тоже именную прислали
Почтой присылают?
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2XL
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:33

2XL нет, шлют в отделение, где первоначально получали карту - там же и получите новую
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58

  Кассандра написав:
  Stringer написав:
  vollena71 написав:почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)

И меня не спросили :-( тоже именную прислали

Вы вроде как расстроены почему-то. Неужели перевыпуск этой именной В+ по сроку - платен или как? По тарифам вроде бы как фри оф чардж :roll:

Ждать пришлось пока доедет
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 16:56

Re: Банк Глобус

Кассандра написав:2XL нет, шлют в отделение, где первоначально получали карту - там же и получите новую
Заранее дали заказать? Или только после окончания?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:02

2XL
Сам банк перевыпускает. Клиент только приходит за картой через время, оговоренное в СМС.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:21

  2XL написав:
Кассандра написав:2XL нет, шлют в отделение, где первоначально получали карту - там же и получите новую
Заранее дали заказать? Или только после окончания?

та не - они сами этот вопрос отслеживают, перевыпускают, да ещё и звонят, чтобы пришли забрать. сервис на высшем уровне, одним словом :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:33

Re: Банк Глобус

Ничего себе! Реально удивили.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:46

В останній місяць дії картки Шаромига по власній ініціативі перепипускає ще активну картку і доставляє її в відділення...що тут дивного?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:50

Кассандра
Ну, в Запорожье не звонят...
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