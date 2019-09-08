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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 20:21
la9
та то я по поводу печального смайлика, думаю - чем так расстроили коллегу стрингера
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Кассандра
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Додано: Нед 08 вер, 2019 08:49
Stringer написав: vollena71 написав: Stringer написав:
а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
И меня не спросили
тоже именную прислали
Почтой присылают?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:33
2XL нет, шлют в отделение, где первоначально получали карту - там же и получите новую
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Кассандра
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58
Кассандра написав: Stringer написав: vollena71 написав:
почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
И меня не спросили
тоже именную прислали
Вы вроде как расстроены почему-то. Неужели перевыпуск этой именной В+ по сроку - платен или как? По тарифам вроде бы как фри оф чардж
Ждать пришлось пока доедет
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:56
Кассандра написав:2XL нет, шлют в отделение, где первоначально получали карту - там же и получите новую
Заранее дали заказать? Или только после окончания?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:02
2XL
Сам банк перевыпускает. Клиент только приходит за картой через время, оговоренное в СМС.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:21
2XL написав:
Кассандра написав:2XL нет, шлют в отделение, где первоначально получали карту - там же и получите новую
Заранее дали заказать? Или только после окончания?
та не - они сами этот вопрос отслеживают, перевыпускают, да ещё и звонят, чтобы пришли забрать. сервис на высшем уровне, одним словом
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Кассандра
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:33
Ничего себе! Реально удивили.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:46
В останній місяць дії картки Шаромига по власній ініціативі перепипускає ще активну картку і доставляє її в відділення...що тут дивного?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:50
Кассандра
Ну, в Запорожье не звонят...
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