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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:48

Vorlon ну может быть зависит ещё и от отделения - кто ж его знает? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 04:58

Прикол или развод

Вот только что пришло на мыло :

Пароль на вход в систему для пользователя F075*** изменен. Если Вы не инициировали данное действие, то, пожалуйста, свяжитесь с банком для уточнения подробностей.
Это сообщение сформировано автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него.

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Захожу в инет, все нормально , пустило по старому паролю И ЧЕРЕЗ СМС на финансовый номер. СБОЙ В СИСТЕМЕ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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