Додано: Пон 09 вер, 2019 04:58

Вот только что пришло на мыло :



Пароль на вход в систему для пользователя F075*** изменен. Если Вы не инициировали данное действие, то, пожалуйста, свяжитесь с банком для уточнения подробностей.

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Захожу в инет, все нормально , пустило по старому паролю И ЧЕРЕЗ СМС на финансовый номер. СБОЙ В СИСТЕМЕ?