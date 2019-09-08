|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 04:58
Прикол или развод
Вот только что пришло на мыло :
Пароль на вход в систему для пользователя F075*** изменен. Если Вы не инициировали данное действие, то, пожалуйста, свяжитесь с банком для уточнения подробностей.
Это сообщение сформировано автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него.
----------
Захожу в инет, все нормально , пустило по старому паролю И ЧЕРЕЗ СМС на финансовый номер. СБОЙ В СИСТЕМЕ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:12
Re: Банк Глобус
Из последних: закончилась кредитка Идеи: вспомнил через 4 месяца, банк ни как о себе не напоминал.
ТАС: последний месяц Б5 - тишина, пришел за неделю окончания срока действия - предложили выпустить платно или приходит в следующем месяце.
Так же про окончание карты не вспомнят Приват, Форвард.
Кроме Альфы вообще не могу вспомнить, кто перевыпускает карты.
Размер имеет значение.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:05
Re: Банк Глобус
Коли використовувати в банкоматі картку Привата у якої закінчується термін, на екрані з'являється попередження, що термін закінчується. Хоч якось повідомляє
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:21
А пациент теперь никогда не будет смс-ить о зачислении денег ?
|