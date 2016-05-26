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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:48

Vorlon ну может быть зависит ещё и от отделения - кто ж его знает? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 04:58

Прикол или развод

Вот только что пришло на мыло :

Пароль на вход в систему для пользователя F075*** изменен. Если Вы не инициировали данное действие, то, пожалуйста, свяжитесь с банком для уточнения подробностей.
Это сообщение сформировано автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него.

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Захожу в инет, все нормально , пустило по старому паролю И ЧЕРЕЗ СМС на финансовый номер. СБОЙ В СИСТЕМЕ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:12

Re: Банк Глобус

Квесторе_поверніться написав:В останній місяць дії картки Шаромига по власній ініціативі перепипускає ще активну картку і доставляє її в відділення...що тут дивного?
Из последних: закончилась кредитка Идеи: вспомнил через 4 месяца, банк ни как о себе не напоминал.
ТАС: последний месяц Б5 - тишина, пришел за неделю окончания срока действия - предложили выпустить платно или приходит в следующем месяце.
Так же про окончание карты не вспомнят Приват, Форвард.
Кроме Альфы вообще не могу вспомнить, кто перевыпускает карты.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:05

Re: Банк Глобус

2XL написав:Так же про окончание карты не вспомнят Приват

Коли використовувати в банкоматі картку Привата у якої закінчується термін, на екрані з'являється попередження, що термін закінчується. Хоч якось повідомляє :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:21

А пациент теперь никогда не будет смс-ить о зачислении денег ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:28

  mustbe написав:А пациент теперь никогда не будет смс-ить о зачислении денег ?

А сума яка?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:33

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Больше 10грн Точнее 1000грн
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:39

  lel написав:Квесторе_поверніться
Больше 10грн Точнее 1000грн

Так вроді від 1000 тепер СМС про зарахування ходять.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:53

  Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Квесторе_поверніться
Больше 10грн Точнее 1000грн

Так вроді від 1000 тепер СМС про зарахування ходять.

Похоже, что от 10 000 приходят
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:26

vollena71
Щас никакие не приходят. По тихому вход о сэпе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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